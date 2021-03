Covid, al San Pio ancora un decesso Ha perso la vita una 77enne di San Giorgio del Sannio

Ancora un decesso nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. A perdere la sua battaglia contro il virus una donna di 77anni di San Giorgio del Sannio, che si trovava ricoverata in terapia sub intensiva.

Salgono dunque a 235 i pazienti deceduti , sui 765 accertati, dall'inizio dell'emergenza al San Pio.

E aumentano di ben sei unità anche i ricoveri che ora sono 69 di cui 48 sanniti. Sei i degenti che hanno bisogno delle cure del reparto di terapia intensiva, 14 in sub intensiva e pneumologia, 21 in malattie infettive, 15 in medicina interna, 11 medicina d'iurgenza e 2 al pronto soccorso.

L'ospedale comunica anche che dai tamponi processati emergono 15 nuovi casi positivi al covid.