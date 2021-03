Quarantena volontaria per la comunità religiosa La decisione dopo un caso di positività. Intanto dallo screening due terzi dei tamponi negativi

Quarantena volontaria per la comunità dei Frati Capuccini di Pietrelcina dopo un caso di positività al covid di un giovane religioso. Di qui la scelta dell'isolamento per gli esponenti della comunità religiosa. E proprio a Pietrelcina si è svolto ieri lo screening di massa disposto dal comune. Iniziativa che, come precisato già nei giorni scorsi, era stata promossa a seguito di un aumento dei casi di positività. “Ad ora registriamo 18 persone positive al covid-19”, aveva annunciato l'amministrazione comunale sui social nel comunicare l'avvio del nuovo screening di ieri al Palavetro che ha portato alla realizzazione di circa duecento tamponi.

E a circa ventiquattro ore dall'iniziativa arriva un primo riscontro dello screening. Il sindaco Domenico Masone, infatti, precisa che al momento “i due terzi dei tamponi effettuati sulla popolazione sono risultati negativi”.