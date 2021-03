Servizi Demografici, domani scattano i nuovi orari di apertura La decisione è stata adottata a seguito delle misure per contenere la diffusione del Covid

A partire da domani, 16 marzo, e con validità fino a quando il Comune di Benevento resterà in “zona rossa”, l’apertura degli Uffici dei Servizi Demografici sarà garantita esclusivamente nel rispetto del seguente

calendario:

lunedì: dalle 9 alle 12;

martedì: dalle 15 alle 17;

mercoledì: dalle 9 alle 12;

giovedì = dalle 9 alle 12;

Per la sola giornata di venerdì nella fascia oraria che va dalle 9 alle 12 saranno assicurati esclusivamente i servizi indifferibili ed urgenti. La decisione è stata adottata in conseguenza delle misure di contenimento del

contagio da Covid-19 recentemente introdotte a livello nazionale e regionale.