Prefetto Torlontano: Benevento città ricca di storia e cultura Il numero uno del Palazzo del Governo: una terra che conferma ogni aspettativa

“Non ero mai stato a Benevento ma ho ricevuto un'ottima impressione”. A Benevento arriva il nuovo prefetto Carlo Torlontano. Nel giorno dell'insediamento la visita a Palazzo Mosti e l'incontro con il sindaco Mastella.

“E' un territorio pieno di storia e cultura che conferma ogni aspettativa”. Così Torlontano saluta Benevento. Sessantadue anni arriva da Pescara dove ha ricoperto il ruolo di vice prefetto ed è infatti alla sua prima nomina alla guida al Palazzo del Governo.

“Impressione eccellente” ha spiegato a margine della sua visita a Palazzo Mosti ribadendo, per la guida della prefettura, quanto scritto in una lunga lettera ai cittadini manifestando l'intenzione di rendere Prefettura centro di ascolto per le esigenze della collettività".