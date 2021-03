Covid. Aumentano ancora i ricoveri al San pio Il bollettino dell’azienda ospedaliera di Benevento

Fortunatamente nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore, ma aumentano ancora i ricoveri nei reparti Covid dell’azienda ospedaliera di Benevento. Si passa da 69 a 73 pazienti in degenza nonostante una nuova dimissione effettuata in giornata. E dunque altri cinque i cittadini positivi al Covid che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

Delle 73 persone ricoverate nei reparti Covid del nosocomio sannita, cinquanta sono residenti nella provincia di Benevento.

Resta stabile il dato dei ricoveri in terapia intensiva che ad oggi sono sei, mentre sono 14 i pazienti in sub-intensiva, 23 a malattie infettive, 17 a medicina interna, 11 a medicina d’urgenza e 2 nell’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso.