Differenziata, l'Asia ai cittadini: ecco modalità di raccolta L'azienda ricorda le regole per il conferimento differenziato dei materiali

Raccolta differenziata dei rifiuti, l'Asia di Benevento ricorda il corretto conferimento dei materiali. "In base all'ordinanza sindacale numero 3 del 2020 - precisa l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città - i rifiuti devono essere conferiti imprescindibilmente secondo precise modalità. La frazione organica va conferita esclusivamente in sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili. E' vietato l'utilizzo di sacchi in plastica. Stesso discorso per il vetro che non va depositato assolutamente in buste di plastica ma esposto nei contenitori di colore giallo o nei carrellati condominiali. Sacchetti di plastica vietati anche per il conferimento di carta e cartoncino. La frazione multimateriale deve essere raccolta in sacchetti semitrasparenti (non compostabili) così come il non differenziabile. In entrambi i casi è vietato l'utilizzo del sacco nero. I rifiuti conferiti diversamente saranno considerati non conformi e, dunque, non saranno ritirati dagli operatori che provvederanno, altresì, ad applicare un bollino per segnalare l'irregolarità. La mancata osservanza delle norme contenute nell'ordinanza comporterà, inoltre, l'applicazione di una sanzione successivamente verificata e comminata dalla polizia municipale".