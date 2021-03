Infortuni sul lavoro, siglato il protocollo d'intesa Oggi la firma del documento con il Procuratore Policastro

Questa mattina il Procuratore della Repubblica, Aldo Policastro, il direttore della direzione territoriale Inail Avellino- Benevento, Orazia Codirenzi, il direttore generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe, il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, Nicola Marco Fabozzi e il Comandante del Nil - Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento, Giuseppe Di Vico, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa in materia di Infortuni sul lavoro.

“Alla sottoscrizione – viene precisato a seguito della firma dell'intesa - si è giunti dopo aver attivato, nei mesi scorsi, un’ interlocuzione tra tutti gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli infortuni nel contesto lavorativo – in particolare, l’Ispettorato del Lavoro, l’Asl, l’Inail ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro - al fine di definire un nuovo Protocollo d’intesa in materia di Infortuni sul lavoro, che aggiornasse il precedente del 2016, riguardante la gestione dei flussi informatici in materia di notizie di reato relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, definendo procedure omogenee sul territorio del circondario di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per gestire tutte le notizie di reato relative ad infortuni dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o morte del lavoratore. All’esito di tale proficuo confronto, pur se svolto 'a distanza' in ragione delle esigenze di tutela della salute legate all’attuale emergenza epidemiologica, la Procura, l’Ispettorato del Lavoro, l’Asl, l’Inail ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro sono giunti a compiere l’ultimo passo di un percorso volto a garantire la massima attenzione in ordine al settore degli infortuni sul lavoro”.

Di qui il nuovo Protocollo che “si propone di definire le priorità per formalizzare le modalità di conduzione delle indagini e per assicurare una copertura omogenea su tutto il territorio di competenza”.

In particolare, sono quattro le parti fondamentali del documento: “La prima volta ad individuare le modalità di gestione dei flussi informatici inerenti tali notizie di reato, garantendo la tempestività di comunicazione delle stesse alla Procura della Repubblica; la seconda focalizzata sullo svolgimento delle indagini in materia di infortuni sul lavoro; la terza e la quarta di carattere operativo volte ad individuare un vademecum pratico circa le attività da svolgere nell’immediatezza di infortuni sul lavoro gravi e/o mortali, con indicazioni specifiche anche in ordine alla redazione delle informative, che assicurino la completezza degli accertamenti e delle informazioni trasmesse e la rapidità nella gestione e definizione dei relativi procedimenti penali”.