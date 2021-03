Sibilia incontra il neo Prefetto: a lavoro per la sicurezza In Prefettura a Benevento. Il Sottosegretario all'Interno a colloquio con Torlontano

Giornata ricca di impegni per il neo Prefetto di Benevento Carlo Torlontano che, dopo il colloquio con il sindaco Mastella, nel pomeriggio ha incontrato il sottosegretario dell'Interno Carlo Sibilia e l’onorevole sannita del M5s, Pasquale Maglione, toccando i temi più caldi per essere immediatamente operativi sul territorio.

“Abbiamo parlato dei furti sempre più frequenti – ha dichiarato a margine dell'incontro Sibilia -. Conosco benissimo il frazionamento dei territori e quanto sia necessario partire anche con dei protocolli di vicinato, per realizzare una sicurezza partecipata, in cui il cittadino avrà un contatto diretto con le forze dell'ordine, oltre chiaramente all'incremento dei controlli. E poi – prosegue – si lavorerà a progetti di video sorveglianza nei comuni del Sannio, per i quali ci sono i finanziamenti attraverso il pon legalità, da richiedere grazie alla collaborazione con i sindaci”.

Poi, al centro, del colloqui anche il contrasto all'usura “Si proseguirà nell'ottimo lavoro del prefetto Cappetta cominciato con la creazione dello sportello antiusura. Si deve puntare alla prevenzione anche grazie alla collaborazione con la commissione di inchiesta banche che sta lavorando sulle garanzie da fornire alle piccole e medie imprese”.

Il Sottosegretario ha dunque voluto rimarcare che entro il 21 marzo dovrebbero terminare le vaccinazioni per le forze dell'ordine a Benevento e ha invitato ad evitare gli allarmismi riguardo ai vaccini.

Sul tema dell'economia e dei ristori nel Sannio ha rimarcato: “Bisogna essere veloci sul Decreto sostegni per i commercianti e per chi ha avuto problematiche, che deve essere ristorato in tutti i modi. Non siamo stati a guardare – puntualizza però Sibilia - per la provincia di Benevento sono stati stanziati 32 milioni di euro per opere legate al dissesto idrogeologico e alla riqualificazione energetica degli edifici”. Infine un commento sul quadro politico: resta saldo l'asse Pd - Cinque stelle e sulla posizione del Governatore De Luca a sostegno del sindaco Mastella ha chiosato: “I cittadini dovranno decidere se stagnare nel passato o scegliere l'approccio ad un futuro migliore”.