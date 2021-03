Il benvenuto della Coldiretti al neo Prefetto Torlontano Masiello: "Disponibilità ad una collaborazione a tutto campo"

“Abbiamo apprezzato molto il metodo annunciato di una Prefettura che deve essere centro di ascolto. È quello di cui ha fortemente bisogno il Sannio.” Commenta così Gennarino Masiello, presidente provinciale e regionale di Coldiretti, l’insediamento di Carlo Torlontano, nuovo Prefetto di Benevento. “Al neo Prefetto – prosegue Masiello – vanno i nostri più convinti auguri di buon lavoro, manifestando fin da ora la disponibilità ad una collaborazione a tutto campo. La provincia di Benevento, forse più di altre nella fase difficile che stiamo attraversando, necessita di un confronto permanente su questioni irrisolte e sulle nuove sfide che dobbiamo affrontare per superare la pandemia e per costruire le opportunità del rilancio. La nostra organizzazione, la più grande del mondo agricolo, è pronta a fare come sempre la sua parte, con idee e massima collaborazione”. Agli auguri del presidente Masiello si associano quelli del direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell’Orto, e del consiglio provinciale di federazione.