Comune, accordo con Andreani per rinviare avvisi accertamento La riscossione coattiva sarà bloccata per ulteriori altri due mesi

Si è svolta in videoconferenza una riunione tra il comune e il concessionario Andreani Tributi per fare il punto sulle questioni riguardanti le attività del concessionario soprattutto a seguito del perdurare della pandemia che crea non pochi problemi economici a una gran parte di cittadini e imprese.

Erano presenti per il comune oltre il sindaco, Clemente Mastella e l’assessore Serluca anche il dirigente alle finanze Ambrosio e le funzionarie Lombardi e Moretti. Per l’Andreani tributi, Nazareno Andreani e Dolciami.

Le questioni poste hanno riguardato la necessità di concordare il procrastinare l’invio di avvisi di accertamento (salvo i casi di prescrizione) al fine di evitare l’aggravio ulteriore a carico dei cittadini fino al termine dello stato di emergenza, presumibilmente fino a fine anno.

Considerando che la riscossione coattiva sarà bloccata per ulteriori altri due mesi che si aggiungono a quelli già stabiliti fin dall’inizio della pandemia. Questa perdurante situazione di riduzione degli incassi da parte del concessionario determina la necessità di rivedere l’utilizzo dei dipendenti della concessionaria. Il sindaco ha chiesto di poter trovare la soluzione che contemperi le necessità della cittadinanza di interfacciarsi con gli uffici di Andreani, le richieste dei dipendenti e l’equilibrio economico della concessionaria.

L’ulteriore questione posta riguarda la proroga del contratto, prevista dalle norme in seguito alla pandemia, di un ulteriore anno, su cui gli uffici faranno le opportune valutazioni.