Altri 7 ricoveri, ora sono 80 i pazienti nell’area covid Il bollettino dell’azienda ospedaliera di Benevento

Continua a salire il dato dei ricoveri al San Pio di Benevento dove fortunatamente però anche oggi non si registra nessun decesso. Ma diventano 80 i pazienti in degenza nei reparti Covid del nosocomio sannita, sette in più di ieri quando erano 73. E purtroppo sale anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva seppur di una sola unità, si passa da 6 a 7 pazienti, mentre 14 sono in sub-intensiva, 23 a malattie infettive, 19 a medicina interna, 11 a medicina d’urgenza e 6 nell’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso.

Degli 80 pazienti positivi ricoverati al padiglione Santa Teresa, l’area dell’ospedale che ospita i reparti dedicati all’emergenza coronavirus 55 sono sanniti e gli altri provengono da altre province. Nessuna dimissione invece nelle ultime ventiquattro ore.