Il Prefetto di Benevento, Torlontano si presenta ai sanniti Covid, nel pomeriggio incontro con sindaci e vertici di Asl e ospedale San Pio

“Un impatto con la città è stato ottimale. In queste poche ore di permanenza ho avuto modo di ammirare il Corso Garibaldi, scorci di una città che mi è sembrata pulita e un bellissimo Arco di Traiano illuminato. Ora però mi dedicherò ovviamente alla provincia, ai piccoli centri del Sannio”.

Il prefetto del Sannio, Carlo Torlontano si si presenta ai sanniti, in punta di piedi ma con decisione e a tratti con fermezza vista la lunga esperienza come dirigente del ministero dell'Interno.

Questa mattina in Prefettura a Benevento la conferenza stampa di presentazione: “Imparerò a conoscere tutti voi – ha spiegato il dottore Torlontano ai cronisti ed operatori presenti nel salone del Palazzo di Governo – e conoscerò il territorio che fino ad oggi avevo invece apprezzato solo grazie a documentari e pubblicazioni. Benevento ha una storia importante e presto la conoscerò”.

Il prefetto ha poi risposto alle varie domande che gli sono state poste. A partire dall'emergenza sanitaria che ha purtroppo caratterizzato gli ultime 12 mesi.

Già questo pomeriggio il prefetto presiederà alle 17 un comitato per l'ordine e la sicurezza allargato ad alcuni sindaci della provincia e ai direttori generali dell'Asl, Gennaro Volpe e dell'Azienda ospedaliera San Pio, Mario Nicola Vittorio Ferrante “per fare un primo punto sulla situazione nel Sannio. Ho notato leggendo i giornali e attraverso segnalazioni dei sindaci un incremento dei casi in alcuni centri e per questo nel pomeriggio incontrerò e conoscerò i primi cittadini e dirigenti della Sanità. Come Prefettura non abbiamo compiti di vigilanza sulla sanità, bensì sui servizi di vigilanza affinchè venga fatto tutto il possibile per cercare di contenere il contagio”.

Per quanto riguarda le vertenze occupazionali il prefetto Torlontano ha invece spiegato: “Ho avuto modo di visionare la situazione e mi rendo conto che nel Sannio ci sono varie vertenze occupazionali aperte precedenti all'emergenza sanitaria provocata dal Covid. Nei prossimi mesi purtroppo c'è da aspettarsi nuove situazioni di crisi” per aziende e comparti. “La Prefettura è aperta a discutere con i sindacati di eventuali situazioni urgenti da valutare e trattare”.

“Il Sannio è una provincia con 78 comuni, molto vasta e spero di avere il modo di visitare quanti più paesi sarà possibile proprio per testimoniare la vicinanza della Prefettura al territorio. Al presidente della Provincia ho già chiesto di portare i miei saluti a tutti i sindaci”.

Questo pomeriggio dunque primo incontro in agenda per l'emergenza Covid. Il numero uno del Palazzo del Governo incontrerà i sindaci di Pietrelcina, Morcone, Sant'Agata de Goti, Montesarchio e Benevento per fare il punto sulla situazione e discutere di eventuali modifiche da apportare ai servizi di controlli del territorio “che il questore settimanalmente predispone in maniera eccellente”.

Per l'aspetto calcistico, che tanto attira i sanniti grazie al Benevento Calcio che negli ultimi anni ha conquistato per ben due volte l'accesso alla massima serie del campionato italiano, il prefetto Torlontano ha commentato: “Ovviamente tiferò Benevento ma non sono appassionato di calcio, cerco di seguire lo sport, seguo la nazionale e ho avuto varie esperienze legate al calcio durante la mia carriera. Non sono un tifoso accanito, ma ovviamente tiferò Benevento anche se non sono un esperto”.

Poi un appello: “Cerchiamo insieme di far capire a tutte le persone l'importanza di indossare la mascherina e di rispettare le norme anti contagio. Purtroppo la sciagurataggine è figlia di ogni fascia di età. Il virus viaggia con noi quindi non dobbiamo abbassare la guardia”.