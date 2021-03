Mastella su vaccini: no allarmismi. Ospedale in sofferenza Il sindaco, su facebook, "pessima comunicazione su astrazeneca"

"Dopo gli episodi di alcuni decessi a seguito del vaccino di Astrazeneca, si rischia di mettere in crisi la fiducia nella scienza medica e cresce la preoccupazione di chi si è vaccinato".

Torna a parlare dei vaccini, attraverso la sua pagina facebook, il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ci provo a rasserenare, per quel che posso. Fino ad ora, nessuna connessione si può ascrivere alla iniezione Astrazeneca. Aspettiamo giovedì, quando ci saranno le risultanze ufficiali. Certo, ieri si poteva gestire meglio, in tutta Italia, la comunicazione al riguardo. Chi ha fatto il vaccino Astrazeneca non deve fare assolutamente nulla. Magari si rivolga al suo medico, ma senza allarmismi. Per il resto, il nostro ospedale inizia ad avere una sofferenza nella terapia intensiva. Però, lo stesso ospedale registra uno straordinario intervento col robot da parte del prof Parbonetti per una biopsia cerebrale".