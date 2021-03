Ato rifiuti e sub ambito, avviata discussione con i sindaci Per la suddivisione del territorio e per cercare di risolvere l'annosa questione rifiuti

Si è riunito ieri sera presso la sede di via Torretta in Benevento il Consiglio d’Ambito per discutere sulla ipotesi di suddivisione in Sub-Ambiti del territorio sotteso dall’ATO rifiuti Benevento. "La discussione, in particolare, si è incentrata sulle prime osservazioni pervenute da parte dei comuni costituenti l’Ambito sulla medesima proposta di suddivisione, alcune delle quali propendono per una revisione in diminuzione del numero dei SAD inizialmente ipotizzati", ha spiegato il presidente dell'Ambito territoriole di Benevento, Pasquale Iacovella.

"È stata valutata – con il supporto tecnico del direttore generale Massimo Romito – la percorribilità di alcune soluzioni prospettate dai comuni, anche mediante analisi comparata delle varie ipotesi di suddivisione in SAD del territorio analizzate dal Consiglio nei decorsi mesi. Lo scopo, come più volte evidenziato, è quello di pervenire ad una soluzione quanto più possibile condivisa con tutte le componenti territoriali costituenti l’ATO: per tale motivo il Consiglio d’Ambito tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per continuare la discussione sull’argomento. Si invitano, pertanto, i sindaci interessati a far pervenire quanto prima all’EdA le proprie osservazioni e/o valutazioni in ordine all’ipotesi di suddivisione del territorio dell’ATO in SAD in modo da consentire al Consiglio di assumere le proprie determinazioni nel massimo rispetto delle indicazioni pervenute dal territorio".