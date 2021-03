"Il mio compleanno tra i corridoi Covid del San Pio" La riflessione di Angela che da un anno lavora per una ditta all'interno del San Pio

Di seguito riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di Angela Intorcia. Lavora con una delle ditte esterne all'interno dell'ospedale San Pio, lungo il percorso covid del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Pio. Uno dei tanti operatori non sanitari che però consentono di lavorare nel massimo della sicurezza e pulizia medici ed infermieri. Ed in occasione del suo compleanno Angela ha scritto una riflessione...

“Non pensiamo mai al valore immenso di ogni singolo istante di vita vissuta. In questo mio compleanno sospeso, sono grata di essere viva. Non facciamo mai caso alla bellezza della vita, con i difetti, le liti, le amarezze, le delusioni, fin quando non percepiamo un reale pericolo. E' una grande fortuna per me esserci, esserci ancora nonostante tutto. Ho pensato al dolore di tutte le persone che non hanno potuto salutare gli affetti più cari prima dell'ultimo respiro.

Sono grata a chi è morto per salvare le persone per assolvere la propria missione. Sono grata a quanti stanno rendendo possibile questa nostra vita. I medici, gli infermieri tutti gli operatori ospedalieri i volontari, il 118 e tutti quelli che ne fanno parte.

Sono grata ai farmacisti, a chi lavora nei supermercati e la sera vanno a letto sfiancati dalla stanchezza e dalla paura.

Sono grata all'universo che nell'ultimo anno ha forse voluto lanciare un messaggio a tutti noi: tornate ad apprezzare ciò che prima si dava per scontato.

Vi assicuro che durante questi periodi di restrizione a cui siamo sottoposti il mio compleanno ha un sapore diverso, lontano da ogni immaginazione. Questa giornata servirà a ricordare tutti quelli trascorsi in modo diverso, per ricordare la vera bellezza della vita, nonostante tutta la sofferenza che mi porto dentro di questo vissuto covid-19.

Angela