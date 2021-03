Covid. Per i vaccini un truck in piazza Risorgimento Volpe (dg Asl): valutiamo soluzioni. Accordo con medici di base per immunizzazioni a domicilio

Un truck allestito in piazza Risorgimento tra le idee in ballo per velocizzare la campagna vaccinale nel Sannio. A fare il punto della situazione il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe.

“Stiamo proseguendo con le vaccinazioni agli ultra ottantenni così da raggiungere il 60 per cento delle immunizzazioni entro il fine settimana – spiega il numero uno dell'azienda di via Oderisio – per riuscire, entro la fine del prossimo mese, a concludere la campagna per gli ultra ottantenni”.

Per questa categoria, che si sta trattando con il vaccino Pfizer, c'è poi, come per i 'soggetti fragili' l'incognita che riguarda le somministrazioni a domicilio.

La soluzione, secondo Volpe, è un accordo con i medici di medicina generale, che potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore, per garantire l'immunizzazione a domicilio dei pazienti ultraottantenni e fragili che non possono raggiungere i centri vaccinali.

Centri che, nel Sannio, sono già ampiamente attivi. “Abbiamo già circa 20 punti vaccinali nel Sannio – prosegue Volpe – e se da un lato proseguiremo con questa scelta che ci consente di arrivare a casa dei nostri utenti dall'altro, per far entrare nel vivo la campagna vaccinale degli ultra 70enni, a Benevento cerchiamo grandi spazi. Pensiamo a chiese, palestre o anche alla stessa piazza Risorgimento allestita magari con un truck. Questa strategia servirà a dare il via alle vaccinazioni di massa”.

E poi sulla campagna vaccinale detta le prossime tappe: “Abbiamo già cominciato anche le immunizzazioni per gli ultra 70enni con il vaccino Astrazeneca” e specifica che chi, tra questi, appartiene anche alle categorie fragili sarà immunizzato invece con il siero Pfizer. “La piattaforma – specifica – selezionerà direttamente le condizioni”.

Sull'arrivo delle nuove dosi di sieri invece aggiunge: “Aspettiamo i prossimi arrivi e intanto continuiamo a lavorare con i rifornimenti che già abbiamo: circa mille dosi di Astrazeneca, mille dosi di Pfizer che però occorre riservare ai richiami e 1500 dosi del vaccino Moderna”.