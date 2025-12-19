Ancora un parco giochi: Rosa "costruiamo la Benevento a misura di bambino" VIDEO Questa mattina a Benevento l'inaugurazione del nuovo spazio in via Delcogliano

Una città a misura di bambino con spazi che possano essere oasi di svago per i più piccoli. E' la strada tracciata dall'amministrazione Mastella e realizzata passo dopo passo dall'assessore all'ambiente Alessandro Rosa. Questa mattina taglio del nastro per l'ennesimo spazio verde attrezzato per i bimbi. Il quindicesimo da quando si è cominciato a lavorare per questo obiettivo.

Taglio del nastro per lo spazio di via Delcogliano, adiacente all'ospedale San Pio di Benevento. Un parchetto che rappresenta anche più di una struttura per l'evasione considerato che potrà servire i piccoli familiari dei pazienti del nosocomio sannita. All'inaugurazione l'assessore Rosa ha ribadito l'obiettivo mentre il sindaco, Clemente Mastella, ha voluto rivolgere il suo monito alla cittadinanza perchè sia vigile contro atti di vandalismo che troppo spesso danneggiano il lavoro messo in campo dall'amministrazione.