Covid, tre decessi e nove dimissioni al San Pio di Benevento Non ce l'hanno fatta un 68enne di Telese Terme e due 90enni provenienti da altre province

Tre decessi, 9 dimissioni e tre nuovi ricoveri. Sono questi i numeri che emergono dal bollettino quotidiano redatto diffuso dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Un appuntamento quotidiano che purtroppo spesso riserva numeri nefasti che però servono anche a descrivere appieno una situazione emergenziale che preoccupa ormai da oltre un anno.

Tornando alla situazione nel padiglione Santa Teresa del Rummo, dedicato alla cura dei malati covid, nelle ultime 24 ore sono stati dimessi sei pazienti sanniti e tre provenienti da altre province. Di contro, invece, non ce l'hanno fatta un 68enne di Telese Terme e due 90enni ricoverati a Benevento ma provenienti da Napoli e Magliano. Sono tre i nuovi ricoveri effettuati tra ieri pomeriggio ed oggi. 80 il numero dei pazienti. Di questi purtroppo 22 sono in gravi condizioni (8 in terapia intensiva, 14 in sub intensiva). Sono invece 14 i letti occupati in Malattie infettive, ben 18 in Medicina interna e 29 in Medicina interna. Ed infine 10 i ricoverati in Medicina d'urgenza area Covid e una sola persona ancora nell'area isolamento annessa al Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 244 su complessivi 1010 trattati (sospetti 204 e accertati 806) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 478.