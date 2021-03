M'illumino di Meno: Gesesa col Fai di Benevento Dipendenti spegneranno pc e luci non indispensabili

M’Illumino di Meno 2021, ovvero la Giornata del Risparmio Energetico, vedrà, oggi, GESESA e la delegazione FAI di Benevento “Spegnersi” per alcuni minuti o frazioni di ore.

Evento nato nel 2005 grazie ai conduttori del programma radiofonico Caterpillar (Rai Radio 2) e divenuto in breve tempo estremamente famoso a livello mondiale, prende il proprio nome dai celeberrimi versi poetici di Giuseppe Ungaretti “M’illumino d’immenso” all’interno della poesia “Mattina” scritta il 26 gennaio 1917.

L’obiettivo della manifestazione concerne la riduzione del consumo energetico attraverso lo spegnimento di luci e dispositivi elettrici non indispensabili e il suo assoluto valore ecosostenibile è stato riconosciuto dal Parlamento Europeo nel 2008 e in seguito anche dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal governo italiano.

GESESA aderisce a questa giornata, insieme al FAI di Benevento, facendo spegnere ai propri dipendenti, i computer e le luci non indispensabili, per 15 minuti, dalle ore 11.00 alle 11.15 di questa mattina.

“L’attenzione a questi temi deve essere sempre altissima - dichiara la capo delegazione del FAI Patrizia Bonelli - pertanto ho accolto con piacere l’invito di GESESA, ad aderire congiuntamente a questa iniziativa di Caterpillar e Rai Radio 2, che negli anni, sta riscuotendo sempre più attenzione ed adesione”.

“GESESA a ha come obiettivo la sostenibilità, - dichiara l’amministratore delegato Vittorio Cuciniello - ed è per questo che ha attivato una serie di campagne di comunicazione interna per sensibilizzare i dipendenti su temi legati all’ambiente. Ogni giorno, da quando ci svegliamo compiamo centinaia di azioni, ed ognuna di queste, direttamente o indirettamente, ha un impatto sull'ambiente”.

DECALOGO DI CATERPILLAR CON LE REGOLE DELLA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO

1. Spegnete le luci quando non servono

2. Spegnete e non lasciate in stand by gli apparecchi elettronici

3. Sbrinate con frequenza il frigorifero; tenete la serpentina pulita e distanziata dal muro così che l’aria possa circolare

4. Mettete il coperchio sulle pentole quando l’acqua è in ebollizione ed evitate che la fiamma sia più ampia rispetto al fondo della pentola

5. Nel caso in cui sentiate troppo caldo, abbassate i termosifoni al posto di aprire le finestre

6. Riducete gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale grazie a cui non passi l’aria

7. Usate le tende in modo da creare intercapedini davanti a vetri, porte esterne e infissi

8. Davanti ai termosifoni non lasciate le tende chiuse

9. Fra i termosifoni e i muri esterni inserite apposite pellicole isolanti e riflettenti

10. Usate l’auto il meno possibile, cercando di condividerla con altre persone che facciano lo stesso vostro percorso. Utilizzate invece la bicicletta per gli spostamenti in città