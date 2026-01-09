Precipita nel vuoto da un'altezza di 4 metri, il tragico destino di Antonio Incidente sul lavoro in Sicilia, il 69enne era di Montesarchio

La tragica notizia è stata data da Messinatoday e, purtroppo, riguarda la nostra provincia. Perchè era di Montesarchio, ed aveva 69 anni, Antonio Formato, impiantista, morto in un incidente sul lavoro a Valdina, in provincia di Messina.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato all'interno dei capannoni di un'azienda che produce laterizi. Un volo nel vuoto di quattro metri che non gli ha dato scampo. Gravissime le conseguenze, quando il 118 è intervenuto per il malcapitato non c'era più nulla da fare.

Padre di due figlie, una delle quali è titolare di un'attività nel settore della bellezza, Antonio Formato era conosciuto a Montesarchio, dove in tanti sono rimasti increduli rispetto al destino che gli è toccato.