Alternativa per Benevento: per Piazza Duomo nessun risparmio "Ora l'amministrazione deve attivarsi"

"Piazza Duomo, nessun risparmio: nel 2024 avevamo lanciato l’allarme, oggi il conto lo paga la città".

Così il gruppo consiliare Alternativa per Benevento sul piano promosso dall'amministrazione Mastella. "Altro che “risparmio”, la riduzione sostanziale del finanziamento Italia City Branding per le spese di progettazione relative al completamento dell’immobile di piazza Duomo non ci coglie di sorpresa.

Già nel Consiglio Comunale del maggio 2024 avevamo messo sull’avviso l’Amministrazione Comunale: le nuove norme in materia di finanza di progetto non contemplano la possibilità che l’intervento a farsi sia progettato dalla parte pubblica, essendo riservata la proposta esclusivamente ai privati. Conseguentemente - precisammo già allora- l’affidamento, da parte del Comune, di un incarico di progettazione è del tutto inutile, se finalizzato ad un intervento di project financing, e rischia di risolversi solo in uno spreco di danaro pubblico.

Se le nostre obiezioni fossero state prese nella giusta considerazione, con il finanziamento ministeriale avremmo potuto dotarci anche della progettazione esecutiva dell’intervento che ad oggi manca.

Allo stato, quindi, c’è un progetto di fattibilità approvato, che rischia, però, di restare nel cassetto se l’Amministrazione intende proseguire sulla strada dell’investimento privato per la realizzazione dell’opera.

Da tempo abbiamo evidenziato che è ben difficile, se non impossibile, che vi possa essere un privato che decida di spendere svariati milioni di euro pensando di recuperare coi ricavi provenienti sostanzialmente dall’attività di ristorazione prevista all’ultimo piano del palazzo.

Morale della favola: dopo l’ennesimo pasticcio occorre una dose di sano realismo!

A seguito dell’approvazione della variante urbanistica, deliberata solo a dicembre, nell’ultimo Consiglio Comunale, è indispensabile che l’Amministrazione si attivi con la massima sollecitudine per reperire le risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori, prestando prioritaria attenzione alle opportunità che si presentano con la programmazione dei fondi europei 2021-2027.

Diversamente c’è la concreta prospettiva che il progetto approvato non serva a niente, che la stessa variante urbanistica resti lettera morta, e che, ancora per anni, l’incompiuta di piazza Duomo resti tale.

A margine, come abbiamo più volte chiesto, è bene che la soluzione per l’area nodale Piazza Duomo- Piazza Orsini, sia inserita in un piano strategico di rivitalizzazione del centro storico, e concepita nell’ottica di una progettazione unitaria ed organica, evitando interventi a singhiozzo che possano compromettere, per mancanza di omogeneità, uno dei comprati più ricchi di storia e suggestioni dell’intera città".