Pronto Soccorso San Pio, Testa: Basta soluzioni funzionali, serve confronto vero Il primo cittadino di Pontelandolfo rinnova l'invito alla riunione di lunedì

“Apprendo dagli organi di stampa della riunione convocata nella giornata di ieri dal Comitato dei Sindaci ASL per ascoltare il sindaco Ciarlo sulla famigerata vicenda del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio”.

Così in una nota il sindaco di Pontelandolfo, Valerio Testa, che prosegue: “Apprezzo il solerte tempismo del Comitato, al quale rinnovo vivamente l’invito all’incontro fissato per lunedì a Pontelandolfo, un appuntamento che vuole rappresentare una reale e concreta opportunità per avviare un confronto serio, partecipato ma soprattutto costruttivo sulle problematiche del Pronto Soccorso”.

“C’è improcrastinabile urgenza di affrontare in modo organico e qualificato una questione ignobile - sottolinea - che da anni si tenta di risolvere solo mediante ‘soluzioni funzionali’”.

“Contro ogni tentativo di delegittimazione e fughe in avanti - aggiunge - confido in un’ampia partecipazione, a partire dall’Onorevole Clemente Mastella, Sindaco della Città capoluogo, che, sono sicuro, non farà mancare il suo autorevole e prezioso contributo”.

L’auspicio finale è rivolto anche alle parti sociali: “Mi auguro - conclude Testa - che all’incontro partecipino attivamente i sindacati di comparto e quelli della dirigenza medica e sanitaria”.