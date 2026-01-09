Grossa buca lungo la Fondovalle Isclero, venti auto restano danneggiate E' accaduto al Torello di Melizzano

Sono state una ventina le auto rimaste danneggiate, in serata, dopo essere finite inj una grossa buca che si è aperta, complice la pioggia battente, nell'asfalto della Fondovalle Isclero, al Torello di Melizzano, in direzione di Dugenta. Problemi per pneumatici e cerchi, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Telese, ai quali i proprietari dei veicoli denunceranno i danni subiti, percorrendo l'arteria, a causa delle condizoni del manto stradale.