Sono state una ventina le auto rimaste danneggiate, in serata, dopo essere finite inj una grossa buca che si è aperta, complice la pioggia battente, nell'asfalto della Fondovalle Isclero, al Torello di Melizzano, in direzione di Dugenta. Problemi per pneumatici e cerchi, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Telese, ai quali i proprietari dei veicoli denunceranno i danni subiti, percorrendo l'arteria, a causa delle condizoni del manto stradale.
Grossa buca lungo la Fondovalle Isclero, venti auto restano danneggiate
E' accaduto al Torello di Melizzano
