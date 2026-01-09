Serie C, seconda di ritorno: domenica il "clou" Alle 14,30 il Catania chiede strada alla Cavese, alle 17,30 il derby al Pinto

Mentre impazza il mercato, torna il campionato. Stasera alle 20,30 il primo anticipo di questa seconda giornata del girone di ritorno. In campo al Monterisi due outsider che non nascondono le ambizioni di alta classifica, l'Audace Cerignola e il Potenza. Ma se la prima cerca di mettere a segno dei colpi in uscita per alleggerire il budget, la società lucana è invece in cerca di rinforzi per migliorare la sua classifica. L'ultimo desiderio è il bomber Murano del Crotone.

Sabato con le squadre in difficoltà

Alle 14,30 al Francioni di Latina si presenta un Trapani in pieno dramma: i 7 punti di penalizzazione si sono sommati ai primi 8. Il -15 è davvero tremendo, bisognerà come reagisce la squadra di Aronica. E soprattutto cosa farà Antonini: cederà i migliori o continuerà a sperare in una classifica migliore? Alle 17,30 altre due gare. Prima Sorrento-Foggia, con i satanelli che hanno decisamente rialzato la testa e aspirano ad una salvezza tranquilla. Poi Crotone-Team Altamura. I pitagorici cederanno molti dei giocatori più richiesti (Murano che andrà a Potenza), ma proveranno a scegliere giocatori di qualità che costino di meno (Energe del Picerno).

Domenica il clou

Il “lunch match” delle 12,30 è la sfida tra Casarano e Atalanta. I pugliesi provano a resistere alla possibile cessone di Chiricò, ma non perdono la determinazione di cogliere una bella posizione in classifica. Alle 14,30 scende in campo il Catania, reduce dal pari di Foggia. Al Massimino c'è la Cavese e la vittoria è d'obbligo. Bisogna vedere cosa ne pensano i metelliani. Sempre alle 14,30 c'è un Monopoli-Siracusa che serve ai pugliesi per continuare ad aspirare ad un posto dell'alta classifica e ai siciliani per dare continuità alla bella vittoria sulla Salernitana. Alle 17,30 c'è il derby al Pinto: la Casertana che sfida la capolista giallorossa e chiede il passi per poter concorrere alla lotta per la promozione.

Monday night con i granata

Due partite lunedì alle 20,30. Quella dell'alta classifica vede scendere in campo la Salernitana in pieno “vortice mercato” dopo il ko di Siracusa che sfida un Cosenza in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna col Monopoli. Alla stessa ora si gioca Giugliano-Picerno, con i lucani dell'ex Bertotto che provano a cambiare il verso del loro campionato.

Serie C seconda giornata d'andata

Venerdì 9 dicembre

Ore 20:30 Cerignola-Potenza

Sabato 10 dicembre

Ore 14:30 Latina-Trapani

Ore 17:30 Sorrento-Foggia

Ore 17:30 Crotone-Team Altamura

Domenica 11 dicembre

Ore 12:30 Casarano-Atalanta U23

Ore 14:30 Monopoli-Siracusa

Ore 14:30 Catania-Cavese

Ore 17:30 Casertana-Benevento

Lunedì 12 dicembre

Ore 20:30 Salernitana-Cosenza

Ore 20:30 Giugliano-Picerno