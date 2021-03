Centro Bene Attivi e Coldiretti, aiuto alle famiglie A Santa Maria degli Angeli uno sportello che presta assistenza per le pratiche digitali

Uno sportello per prestare consulenze e fornire supporto in pratiche amministrative e fiscali. E' volto al superamento del digital divide il protocollo siglato questa mattina nel Centro Solidale “Bene Attivi”, al quartiere Santa Maria degli Angeli di Benevento, per l'intesa con la Coldiretti sannita volto ad aiutare le famiglie disagiate del rione.

Un accordo nato per venire incontro alle tante richieste di aiuto per l'utilizzo di internet ha spiegato il responsabile del centro Pino Petito.

“La Coldiretti che ci offriva già il suo apporto per gli aiuti alimentare metterà a disposizione i suoi professionisti per aiutare anche le famiglie nel disbrigo delle pratiche amministrative e fiscali. A questo noi abbiamo aggiunto grazie ai nostri volontari un punto per la dad, che spesso crea problemi e per le graduatorie Ata”.

“Non solo aiuti alimentari – rincara la dose il direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell'Orto – ma anche assistenza e vicinanza in altri settori. Grazie al nostro patronato Epaca e il Caf proveremo a soddisfare le richieste”.

E sulla riapertura dei mercati di Campagna Amica Dell'Orto commenta: “Siamo soddisfatti della riapertura dei nostri mercati che renderanno possibile ai consumatori di acquistare prodotti freschi e a chilometro zero”.

E infine aggiunge: “Purtroppo le produzioni agricole, per via del blocco delle vendite hanno subito grandi perdite, circa il 70 per cento rispetto al fatturato normale. Anche per queste attività – chiosa – vanno garantiti ristori”.