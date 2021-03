Covid, vertice in Prefettura: intensificare i controlli Leggera diminuzione nei contagi ma pressione sugli ospedali sempre al massimo

Presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, si è svolta questa mattina una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia nel corso della quale è stata effettuata anche una ricognizione in merito alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e ospedaliero della provincia, sull’andamento del piano vaccinale ed in merito al monitoraggio delle misure di vigilanza e contrasto alla diffusione dell’epidemia attualmente in atto.

Hanno partecipato all’incontro il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il Direttore Generale dell’ASL di Benevento. Nel corso della seduta è stato tracciato il quadro settimanale dell’andamento epidemiologico a livello provinciale ed è emerso che i positivi in provincia di Benevento sono, per il periodo di riferimento 15-21 marzo 2021, n. 483, in leggera diminuzione rispetto alla precedente settimana (periodo di riferimento 8/14 marzo).

Ancora critica appare la situazione relativa alla pressione ospedaliera sull’intera provincia, con una variazione percentuale di incidenza del +3% rispetto alla settimana precedente.

E’ stata sostanzialmente completata la vaccinazione del personale sanitario, degli ospiti delle case di riposo e delle strutture sociosanitarie di accoglienza, nonché delle Forze di Polizia e del personale docente. Rimangono da vaccinare delle piccole percentuali delle predette categorie. Soggetti che, o non si sono presentati per la vaccinazione oppure, secondo valutazione dei sanitari addetti, non sono stati ritenuti idonei per il vaccino in quel momento disponibile in quanto portatori di particolari patologie.

Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione e degli elementi conoscitivi acquisiti tramite i rappresentanti delle Forze di Polizia ed i Sindaci dei Comuni della provincia, si è convenuto di intensificare i servizi di controllo in specifiche zone di alcuni Comuni, al fine di scoraggiare la mobilità ingiustificata nell’ambito di quei territori e contenere, anche in tal modo, la diffusione del contagio.