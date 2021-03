Covid, un decesso e 8 dimissioni al San Pio di Benevento Scendono a 75 i pazienti ricoverati. Non ce l'ha fatta un 78enne di Campoli del Monte Taburno

Bollettino in chiaroscuro quello che arriva oggi dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove si registra un altro decesso ma, di contro, anche 8 dimissioni dai reparti Covid del padiglione Santa Teresa. Non ce l'ha fatta un 78enne di Campoli del Monte Taburno che era ricoverato da giorni in terapia intensiva.

Salgono così a 248 le persone decedute in poco più di un anno nel principale ospedale del Sannio che da febbraio del 2020 ha trattato 1022 persone a causa del coronavirus (sospetti 204 e accertati n. 818). Salgono invece a 491 le persone che fortunatamente sono guarite. Tre i nuovi ricoveri.

Grazie alle 8 dimissioni delle ultime ore, scende a 75 il numero dei pazienti totali. Restano 8 le persone in terapia intensiva, 14 quelle in terapia sub intensiva pneumologia, 16 i letti occupati in Malattie Infettive, 25 in Medicina interna, 10 i pazienti in Medicina d'urgenza, due le persone in attesa dell'area covid del Pronto Soccorso.