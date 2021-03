Nel Sannio 109 nuovi positivi al covid Rapporto tamponi/positivi al 13 per cento

Ancora numeri alti nel Sannio sul fronte covid, in base ai dati forniti dall'Asl: 109 i positivi di oggi su 816 tamponi. Dunque, si ritorna al di sopra del 10 per cento, con un rapporto positivi/tamponi del 13,4 per cento.

15 le persone con sintomi rilevanti. 47 invece le persone dichiarate guarite.