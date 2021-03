Scuole e trasporti: nuovo monitoraggio nel Sannio In vista della riapertura, dopo incontro tra Prefetto, Direttore Mobilità e Università del Sannio

Si è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto dott. Carlo Torlontano, una riunione con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Dr. Alfonso, il Direttore Generale della Mobilità Dr. Carannante ed il Prof. Gallo dell’Università del Sannio nel corso della quale si è proceduto all’esame delle risultanze del monitoraggio del piano territoriale del trasporto scolastico, adottato in data 28 gennaio 2021, in vista della possibile riapertura delle scuole dopo le festività pasquali.

Nel corso della seduta sono state analizzate le risultanze dell’attività d’indagine svolta in merito all’utilizzo effettivo del sistema di trasporto collettivo da parte degli studenti della provincia, immediatamente avviata in collaborazione con l’Università ed effettuata, con riferimento al sia pur limitato trascorso periodo di ripresa della didattica in presenza.

Dall’esame dei risultati del monitoraggio effettuato è emerso che, con una capienza autorizzata di trasporto pari al 50% della capacità dei mezzi, la percentuale di utilizzo degli stessi da parte degli studenti nella settimana di effettivo utilizzo (prima del blocco delle attività didattiche in presenza) potrebbe configurare una situazione di sovradimensionamento. Considerata, tuttavia, l’esiguità del periodo temporale dell’effettivo utilizzo del piano, si è convenuto di ripetere il monitoraggio alle riprese dell’attività didattiche in presenza.

Alla luce dei dati che emergeranno dal nuovo monitoraggio si valuterà, d’intesa, con gli altri organismi deputati, l’eventuale rimodulazione del piano.