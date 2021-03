A Villa Margherita in un periodo difficile: staff eccezionale La lettera di Umberto Pellecchia che vuole ringraziare i sanitari della struttura riabilitativa

“Nonostante il momento di grave difficoltà, per il Covid 19, che ha centuplicato il lavoro degli operatori sanitari e la ricezione di accoglienza, di ricovero sono testimone di una buona sanità che continua a prodigarsi per i propri assistiti”.

Così Umberto Pellecchia, ospite da un po' della struttura sanitaria 'Villa Margherita di contrada Piano Cappelle a Benevento vuole ringraziare quanti, tra medici, infermieri e operatori sanitari si prodigano con abnegazione per la cura e la riabilitazione dei pazienti costretti a far ricorso alle cure in un periodo dove le altre patologie si sono tutt'altro che fermate. Il signor Umberto attraverso Ottopagine.it vuole per questo ringraziare tutta la struttura: “Sono un testimonial della grande professionalità ricevuta in questa struttura che ospita pazienti che devono affrontare riabilitazioni ortopedica e cardiopolmonare. Ebbene qui il primario, il professore Alessandro Ciarimboli ha creato un pool di specialisti, per le patologie ortopediche e non solo. Lo Staff tutto, dalla caposala agli infermieri, ai fisioterapisti, agli operatori socio sanitari e ausiliari rappresentano una eccellenza di altissimo livello. La permanenza in questa struttura – continua Umberto Pellecchia - è da paragonare a un resort e per questo mi ritengo fortunato di essere qui al pari anche delle persone più anziane assistite in maniera puntuale ed efficiente”.