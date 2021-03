Sviluppo industriale, incontro Parisi-Vigorito Ieri a Limatola il sindaco ha discusso delle prospettive con il presidente di Confindustria

Il Presidente di Confindustria Benevento, nonché Presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, accompagnato dal Vicepresidente Clementina Donisi, è stato ospite, nella giornata di ieri, presso il Municipio di Limatola, del sindaco Domenico Parisi e dall'Amministrazione comunale. Nel contesto dell'incontro, protrattosi per oltre un'ora, si è discusso delle prospettive di sviluppo industriale della cittadina sannita nonché della inclusione della stessa nelle zone Zes. Vigorito si è complimentato con gli amministratori di Limatola per la fecondità del tessuto produttivo locale giudicando positivamente e con entusiasmo i contenuti dell'intesa in itinere con l'Asi Benevento avente ad oggetto la possibile implementazione dei servizi Asi nel territorio di Limatola.

“Si è trattato di un incontro appassionato e proficuo – ha commentato il Primo Cittadino Parisi - Abbiamo discusso del proficuo discorso industriale che la nostra realtà ha intavolato e che intende sviluppare in breve tempo.

È importante attirare attività industriali sul territorio al fine di creare lavoro, soprattutto nel corrente momento emergenziale.

Inoltre, visto il critico momento storico, risulta vitale per le attività esistenti sul territorio entrare a fare parte delle Zes (Zone economiche speciali), in piena sintonia con l'altro obiettivo di avviare i servizi Asi nell'ambito del territorio comunale.

Il Presidente Vigorito ha garantito che tornerà presto a Limatola per proseguire nell'interlocuzione avviata e concretizzare un intesa sin da subito.

Ci siamo lasciati con sentimenti di reciproco apprezzamento e condivisione”.

L'Amministrazione comunale, concludendo, ha fatto dono all'illustre ospite di uno stemma dell'Ente realizzato dall'artista locale Domenico Rispoli.