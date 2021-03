"Premio Scuola Digitale 2021", Bosco Lucarelli in lizza La finale della fase provinciale sarà organizzata dal Guacci in diretta streaming

L’IC Bosco Lucarelli è stato ammesso alla finale Provinciale della terza edizione del “Premio Scuola Digitale 2021”. Lo ha comunicato il Liceo “G. Guacci” di Benevento, in qualità di scuola Polo per Benevento e Provincia. La Bosco Lucarelli ha partecipato alle selezioni con un progetto della scuola secondaria di primo grado che unisce buone pratiche di didattica digitale integrata e valorizzazione del territorio attraverso le tecnologie digitali. La finale della fase provinciale sarà organizzata dal Guacci in diretta streaming in una data che sarà comunicata successivamente.

Durante tale iniziativa, i progetti finalisti saranno illustrati da uno studente portavoce del progetto, attraverso una breve presentazione (pitch) della durata massima di 6 minuti per scuola, (3 minuti di video + 2 minuti di pitching + 1 minuto per risposte a eventuali domande della giuria). Inoltre, sarà organizzato dalla scuola Polo un incontro per informare docenti e studenti sulle attività riguardanti la diretta streaming.

Il Premio Scuola Digitale 2021 intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole, che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 e si compone di tre sezioni, la prima riservata alle scuole del primo ciclo, la seconda alle scuole del secondo ciclo, la terza ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Dopo la fase provinciale/territoriale, ne è prevista una regionale e una nazionale.