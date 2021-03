Covid, ancora un decesso nel Sannio Si tratta di un uomo di Pietrelcina

Ancora un decesso per Covid19 nel Sannio. E' quanto comunica il vice sindaco di pietrelcina Salvatore Mazzone attraverso la sua pagina facebook: "Cari concittadini, purtroppo oggi è un'altra triste giornata per la nostra comunità. Un nostro concittadino, di cui abbiamo saputo della positività solo ieri, in seguito a ricovero, è venuto a mancare a causa del covid-19. Una bella e cara persona a cui rivolgiamo un affettuoso pensiero stringendoci forte al dolore della famiglia, a cui formuliamo, a nome di tutta la collettività, le nostre più sentite condoglianze.

Credo sia in queste situazioni, in quelle più buie e dolorose, che ognuno di noi debba fare ancor di più la sua parte, ponendo in essere comportamenti coscenziosi e diligenti, a tutela dell'altrui e della propria salute e dimostrando di essere davvero comunità.

Pietrelcina lo ha sempre fatto e sono convinto lo saprà fare ancora.

Per quel che concerne la situazione epidemiologica, registriamo, con gli ultimi aggiornamenti, complessivamente 20 persone attualmente positive al COVID-19, una delle quali ricoverata. A tutte loro va il nostro più forte augurio di pronta guarigione.

Continuano, intanto, anche oggi le vaccinazioni presso il Palavetro e ci saranno sicuramente altre giornate dedicate che verranno annunciate, di volta in volta, dall'Azienda Sanitaria Locale sempre tramite convocazione personale.

Ricordo, in tal senso, che la vaccinazione non rende immediatamente immuni, ma c'è bisogno di tempo, ed anche successivamente permane l'obbligo di continuare a rispettere, scrupolosamente, tutte le norme comportamentali prescritte".