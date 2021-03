Saluto al Prefetto da Combattenti Guerra di Liberazione Il messaggio al dottore Torlontano

L’associazione nazionale Combattenti Guerra di Liberazione, Sezione provinciale di Benevento e sezione di Arpaise, (presidente Michele Panaggio, vicepresidente Giovanni Russo, e la sezione di Castelvetere in Valfortore (presidente Maria Forte), danno il benvenuto al Prefetto di Benevento Carlo Torlontano.

“Visto il momento che stiamo attraversando a causa dell’epidemia del Covid19, con questa nota, non essendo possibile poterla salutare di persona presso il Palazzo di Governo, desideriamo porgerle i nostri sinceri saluti di benvenuto tra noi, benvenuto nella nostra città, un augurio di un buon servizio reso all’intera città, alla provincia di Benevento e alle associazioni combattentistiche e d’arma.

Il monito della nostra Associazione - spèiegano i referenti - non è solo quello di ricordare ed onorare la memoria dei caduti di tutte le guerre, ma il nostro servizio è quello di essere sempre accanto alle istituzioni locali, un legame come già lo è stato con gli altri prefetti, di stima e di riconoscenza per il suo importante ruolo che svolge da qualche settimana, pertanto la salutiamo calorosamente con affetto con la speranza di poterci incontrare quanto prima e finita questa pandemia ritornare a celebrare, ed onorare con lei i nostri caduti ed il nostro amato tricolore la Bandiera".