Cgil, Domenico Raffa segretario provinciale della Fp Succede a Giannaserena Franzé che è entrata a far parte della Segreteria regionale

Cambio al Vertice della Segreteria provinciale Dell Cgil Funzione Pubblica di Benevento. Dopo ben due mandati la Segretaria uscente, Giannaserena Franzè, già entrata a far parte della segreteria regionale, lascia il testimone a Domenico Raffa, giovane dirigente presso gli uffici delle agenzie fiscali, quarantenne, laureato in Scienze Politiche, e una buona esperienza nel campo della contrattazione sindacale. Mascherine, distanze, dispositivi di protezione, eppure l'assemblea della Funzione Pubblica Cgil di Benevento, chiamata ad eleggere il nuovo Segretario Provinciale, alla presenza del Segretario regionale Alfredo Garzi e Luciano Valle della Camera del Lavoro di Benevento, conserva intatto lo spirito di unità, dialogo, collaborazione e fraterna appartenenza tra tutti i suoi componenti. Questa l'atmosfera, serena, cui tutti hanno contribuito a mettere in piedi in questi lunghi anni di militanza e, soprattutto, di lavoro al fianco degli iscritti, dei lavoratori e delle lavoratrici che, nonostante il periodo difficile e delicato, non hanno smesso di unirsi alla CGIL, anch' essi protetti da un sano spirito di appartenenza e mutualismo che è il perno centrale degli ultimi mandati delle segreterie che in questi anni si sono succedute.

Non sono mancati interventi dei compagni delle compagne, che hanno espresso soddisfazione sull' operato fin qui svolto, e hanno garantito presenza e collaborazione al nuovo Segretario, eletto all' unanimità. "A Mimmo - spiegano dalla Cgil di Benevento - vanno gli Auguri per una nuova ripartenza, seppure in continuità con l' eredità trasmessa da Giannaserena, alla quale rinnoviamo i migliori auspici per il nuovo percorso di crescita sindacale e professionale, in un tempo a venire che richiederà nuovi sforzi ed energie per il settore del pubblico impiego in particolare, prossimo a diventare oggetto di necessarie trasformazioni".