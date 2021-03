Concerto Pasqua: «Attacco a istituzioni indigna» Sull'evento aspramente criticato interviene la Federazione popolare democratici cristiani

Interviene nella polemica che in questi giorni sta animando il dibattito politico riguardante “i concerti di Pasqua” la federazione popolare dei democratici cristiani. In una nota a firma del presidente Giseldo Rossi, la federazione esprime «massima solidarietà e vicninanza agli organizzatori della manifestazione, ai vari rappresentati istituzionali coinvolti, a tutte le forze dell’ordine e alle autorità sanitarie per l’ingeneroso attacco ricevuto. Queste ultime due categorie sono quelle che hanno pagato a caro prezzo e nonostante ciò garantiscono un eccellente ordine pubblico e tutela della salute pubblica. Precisa inoltre la federazione, non è nostro stile intervenire in polemiche basate su ipotesi, tesi e congetture prive di contenuto e che niente hanno a che fare con l’agire politico e amministrativo di una comunità. Siamo costretti però ad esprimere la nostra vicinanza alle autorità civili e militari, alle forze dell’ordine, alle istituzioni tutte, per l’ingeneroso attacco ricevuto. La federazione ricorda che “i Concerti di Quaresima e di Pasqua 2021” si stanno svolgendo in varie città d’italia nel rispetto delle normative Covid. Immaginare che i ministeri compenenti, gli enti che hanno scelto e patrocinato l’evento dell’Auditorium Sant’Agostino siano poco attenti alle normative, ipotizzare che tutte le autorità istituzionali presenti siano poco attente alla salvaguardia della nostra comunità è oltremodo indecoroso ed ingeneroso. Questo attacco alle istituzioni può vederci solo indignati. Alzare il tono del dibattito, creare allarmismo sociale, generare panico è un modo di fare che non ci appartiene e che in un momento così delicato mina la serenità di una comunità. La federazione si augura che venga ripristinato un confine tra il rispetto dei cittadini e la propaganda, che si ponga un limite all’autocelebtrazione di chi forse è espressione e rappresentante dei ministeri che hanno autorizzato l’evento. La nostra gloriosa storia ci vedrà presenti in un dibattito animato su azioni, per citarne alcune, tese al supporto e al rilancio commerciale, sulla creazione di aree mercatali ambulanti, sullo sviluppo sostenibile e del verde pubblico, l’incentivazione delle azioni a sostegno del mondo agricolo ed industriale».