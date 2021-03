Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: altri due ricoveri oggi e una dimissione

Ancora un decesso oggi nei reparti covid del San Pio di Benevento, il settimo in ventiquattro ore considerando i sei registrati nella giornata di ieri. E purtroppo si tratta del secondo decesso avvenuto oggi nel Sannio (leggi qui).

Non ce l'ha fatta un 79enne di San Salvatore Telesino in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus, dove ad oggi sono 75 i pazienti in degenza. Altri due i cittadini che in giornata hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, c'è stata anche una nuova dimissione di un paziente sannita che è stato dichiarato guarito ed è quindi potuto tornare a casa.

Aumenta inoltre il dato dei ricoveri in terapia intensiva che passa da 6 a 8, mentre sono 14 i pazienti nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 16 a malattie infettive, 25 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza e 2 nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, lunedì 29 marzo.

E sale a 257 il dato dei pazienti positivi al covid-19 deceduti su complessivi 1037 trattati dal mese di febbraio presso l'area covid dedicata, mentre i guariti 497. Dei 833 pazienti accertati positivi, trattati dall'inizio della pandemia, 609 sono residenti nella provincia di Benevento.