Tetracloroetilene, Gesesa chiude pozzo di Campo Mazzoni Richiesto un incremento della portata dell'acqua proveniente dal Torano Biferno

In seguito a nuovi ed ulteriori approfondimenti e dopo aver riscontrato un valore di tetracloroetilene superiore ai limiti di legge nel pozzo di Campo Mazzoni, pari a 47,4 µg/L, la Gesesa ha comunicato il dato emerso al Sindaco del Comune di Benevento, alla Provincia, alla Regione Campania, all’ASL, all’ARPAC, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica.

E dunque la Gesesa, in attesa di ulteriori accertamenti e determinazioni da parte degli organi competenti, non preleverà più acqua per la distribuzione in rete dal pozzo di Campo Mazzoni, il cui utilizzo già era stato ridotto al minimo negli ultimi mesi e completamente interrotto dalla fine del mese di febbraio.

Gesesa comunica che l’acqua distribuita in rete alla cittadinanza è costantemente monitorata ed è sempre risultata e risulta tutt’ora assolutamente potabile e sicura per la salute e che la chiusura del pozzo di Campo Mazzoni non comporterà alcuna interruzione idrica.

Gesesa ha già formulato alla Regione Campania, per il tramite del Sindaco di Benevento, una richiesta finalizzata ad ottenere un ulteriore incremento della portata dell’acqua proveniente dall’acquedotto Torano-Biferno.