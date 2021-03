Covid, nel Sannio si va verso le 4mila dosi al giorno Riunione all'Asl: presentato piano a Regione. Volpe: da mercoledì truck poi hub alla 'Pepicelli'

“Nel Sannio siamo pronti a somministrare 4mila vaccini al giorno, anche 5mila. Ovviamente sempre se vengono rispettati i i tempi per le forniture”. Così il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, che questa mattina ha presieduto una riunione con tutti i responsabili dei centri vaccinali del Sannio per fare il punto sulla situazione. Al centro del vertice l'arrivo delle dosi ed il rafforzamento della rete logistica per le inoculazioni.

Tante le novità emerse. A partire dal maxi hub vaccinale che sarà allestito presso l'ex scuola allievi carabinieri di Benevento, la caserma Pepicelli che sarà trasformato in un maxi laboratorio dove saranno convocate le categorie che potranno ricevere il vaccino. “In quel luogo – ha spiegato il dottore Volpe - riusciremo a vaccinare mille persone al giorno. Il nostro obiettivo è somministrare 4mila dosi al giorno, anche fino a 5mila quando ce ne sarà la possibilità. Sarà un momento importante”. Numeri fatti arrivare direttamente alla Regione per “predispone le forniture che dovrebbero essere fatte a livello centrale e quindi in base alla capacità operativa delle singole Aziende sanitarie. Operazione difficile ma ci riusciremo”. Il piano vaccinale definitivo è pronto. Gli obiettivi sono ambiziosi e che finalmente, almeno negli intenti e per la macchina organizzativa al di là delle forniture, è pronto a partire: “Il nostro obiettivo è vaccinare tutti entro l'estate. In quattro cinque mesi daremo il massimo proprio per fare tutte le somministrazioni. Sarebbe una cosa bellissima e fondamentale. Ora aspettiamo la fornitura da Roma”.

Per quanto riguarda le dosi, “oggi arrivano quattro vassoi di Pfizer che saranno iniettati entro giovedì. Lasceremo solo un piccola quantità in base ai richiami in programma per questa settimana – ha spiegato ancora il numero uno dell'Asl Sannita -. AstraZeneca sta arrivando e attendiamo una nuova fornitura importante. I vaccini saranno somministrati ogni giorno. Forse una piccola pausa ci sarà solo a Pasqua, forse”.

Intanto la nuova strategia per aumentare il numero delle vaccinazioni partirà già da questo mercoledì quando scenderà in campo il camion dell'Asl già utilizzato per le vaccinazioni contro l'influenza. “Poi, entro sette al massimo dieci giorni apriremo il maxi centro vaccinale presso la caserma Pepicelli. Aspettiamo però – rimarca il dottore Volpe - con ansia le forniture, tutto dipenderà da questo”.

Il dg dell'Asl fa anche il punto sugli arrivi del vaccino Moderna che sarà somministrato dai medici di base ai pazienti costretti a letto o comunque che non possono raggiungere i centri di somministrazione: “La medicina generale sta facendo davvero un grosso sforzo. In questo momento abbiamo vaccinato il 75 per cento degli ultraottantenni. Restano una buona parte dei domiciliari ma la macchina è partita e contiamo per fine settimana di effettuare la maggior parte delle somministrazioni per i pazienti fragili a domicilio, almeno per quanto riguarda le prime dosi”.