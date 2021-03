Ianniello nel comitato centrale della Federazione nazionale L'elezione a Roma

Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Benevento è stato eletto componente del Comitato Centrale, portando, per la prima volta, Benevento nei più alti livelli di governo della professione medica. A comunicarlo l'ordine sannita all'indomani dell'elezione avvenuta ieri a Roma presso la sede della FNOMCeO.

“La mia elezione non è un successo personale, ma un successo di tutti i medici sanniti ed un riconoscimento di quanto fatto dal Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Benevento in questi anni - commenta Ianniello - sono felice di far parte della Federazione Nazionale e di poter dare il mio contributo, per affrontare i tanti problemi, che affliggono la nostra professione e che la pandemia ha ulteriormente aggravato. Il covid-19 ha mostrato la necessità di ridurre la troppa burocrazia, che ruba spazio al tempo di cura, di ridisegnare i modelli assistenziali, e di affrontare con forza il problema delle disuguaglianze in sanità. Tali obiettivi “essenziali” sono oggi ancora più raggiungibili, utilizzando al meglio le risorse del recovery found. Nei prossimi quattro anni – conclude Ianniello - ci aspettano sfide decisive per la nostra professione e per la sanità, e la Federazione Nazionale, guidata dal presidente Filippo Anelli, è pronta ad affrontarle".