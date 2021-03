Acque Campo Mazzoni, convocato per domani un tavolo tecnico Le istituzioni coinvolte saranno chiamate a individuare i provvedimenti da adottare

A seguito della comunicazione ricevuta dalla Gesesa in ordine ai risultati del campionamento analitico effettuato sulle acque sotterranee del pozzo Campo Mazzoni, il dirigente del Settore Ambiente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria, ha convocato per domani, 31 dicembre, alle ore 9:30 presso la sala Giunta di Palazzo Mosti (o in collegamento via Skype) un tavolo tecnico per l’individuazione degli idonei provvedimenti di competenza delle istituzioni coinvolte nella vicenda. Al tavolo tecnico sono stati invitati a partecipare l’UOD Autorizzazioni della Regione Campania, il D.G. Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Campania, la Provincia di Benevento, l’Arpac, l’Ente Idrico Campano, l’Asl BN1, la Gesesa e l’Artea.