Benevento: caserma Pepicelli diventa maxi centro vaccinazioni Lo ha annunciato il direttore generale Asl Volpe

In seguito ad una serie di sopralluoghi operativi da parte del Direttore Generale, Gennaro Volpe, dei tecnici dell’Asl e dei responsabili del settore viabilità del comune di Benevento, la struttura che insiste sul Viale degli Atlantici nel capoluogo cittadino, è stata ritenuta idonea all’allestimento, in tempi brevissimi, di un maxi centro vaccinale per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Intanto, nelle more dell’adeguamento dei locali con moduli progettati ad hoc, si è deciso di partire già da stamattina con un grande ambulatorio mobile posizionato sul retro della caserma nell’ampio cortile, con strumenti e personale sanitario a bordo, per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale.

“Bisogna accelerare! - queste le parole del DG, Volpe- è necessario vaccinare più persone possibili nel più breve tempo. Dopo aver valutato varie soluzioni, abbiamo ritenuto la caserma Pepicelli la più adatta perchè, oltre ad essere in una posizione centrale, dispone di più ingressi, di ampi parcheggi e di spazi confortevoli, che consentono di accogliere molte persone, assolvendo alle esigenze logistiche e di sicurezza per la ricezione dei cittadini chiamati a vaccinarsi. L’obiettivo è di vaccinare fino a 4000 persone al giorno - conclude Volpe - speriamo solo nella consegna regolare e massiva delle dosi di vaccino". A favorire le operazioni di organizzazione e di ordine pubblico i vigili urbani e i carabinieri di Benevento a cui vanno i ringraziamenti del Direttore Generale dell’Asl Gennaro Volpe: “Abbiamo trovato assoluta disponibilità a collaborare e in questo momento cruciale per la gestione della salute pubblica è fondamentale sentire che ci sono sinergie operative e obiettivi condivisi. Per questo devo ringraziare il Comandante Provinciale dell'arma, Germano Passafiume e il Sindaco della città, Clemente Mastella.”

Oltre al maxi centro vaccinale Pepicelli, che sarà reso operativo tra non più di 10 giorni, si stanno implementando gli altri punti vaccinali, attualmente 14 sul territorio provinciale, e non si escludono altre sedi da allestire sempre in relazione alle dosi di vaccino che verranno fornite.