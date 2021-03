L'omaggio dei colleghi al caporeparto Iannazzone Dopo 36 anni di servizio la meritata pensione per coordinatore del Turno C

Un'emozione grande, vissuta con un po' di malinconia ma con la consapevolezza di aver speso una vita per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le persone in difficoltà. Il caporeparto Pellegrino Iannazzone, ieri sera ha svolto il suo ultimo turno di servizio presso il comando provinciale dei vigili del Fuoco di Benevento con i colleghi del Turno C. Con quelle persone con le quali ha trascorso tanto della sua vita. Un omaggio dovuto e sentito per il Cr Iannazzone che in serata ha voluto salutare tutte le squadre disposte dinanzi ai mezzi di soccorso. Quegli stessi mezzi che per anni hanno accompagnato Pellegrino nelle tantissime operazioni di soccorso.

Da sempre vicino ai suoi colleghi, il caporeparto Iannazzone dal 1° di aprile sarà in pensione. Un legame che non si interrompe e non si esaurisce ma proseguirà nei ricordi e negli affetti in quella caserma di contrada Capodimonte a Benevento. Vigile permanente dal luglio del 1985, Iannazzone ha prestato servizio a Taranto, Potenza, Benevento, Napoli come caposquadra, per poi prestare la sua opera di soccorritore ad Avellino e nuovamente a Benevento anche da caporeparto e coordinatore di soccorso del Turno C. Al caporeparto Iannazzone gli auguri per una vita ancora ricca di soddisfazioni da tutto il Turno C.