Rinnovo consiglio provinciale: richieste attestazioni elettorali L'appuntamento fissato per il prossimo 28 febbraio 2026

Il Segretario Generale della Provincia di Benevento Maria Antonietta Iacobellis ha formalmente chiesto oggi ai Segretari Comunali del Sannio le Attestazioni degli aventi diritto all’esercizio dell’Elettorato attivo e passivo, e cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica,

per il voto di 2° livello di rinnovo del Consiglio Provinciale fissato per il prossimo 28 febbraio 2026. Com’è noto, la legge n. 56 del 2014, disciplinante le Elezioni per le Province, riconosce l’Elettorato attivo e passivo esclusivamente agli Amministratori comunali in carica: sono proprio i Segretari Comunali, dunque, a dover procedere ad attestare tali diritti. Per poter consentire all’Ufficio Elettorale della Provincia, come vuole la legge, di verificare i requisiti degli aventi diritto; di determinare gli Indici di ponderazione del voto di ciascun Elettore a seconda della popolazione residente nel proprio Comune; di determinare il numero minimo di Amministratori comunali in carica che possono sottoscrivere le Liste dei Candidati alla carica di Consigliere Provinciale, è necessario, come prescrive la legge, che le Attestazioni dei Segretari comunali si riferiscano agli Amministratori in carica alla data del 35° giorno antecedente il voto, e dunque, in questo caso, alla data del 24 gennaio 2026. Da qui l’invito del Segretario Iacobellis ai Colleghi dei Comuni sanniti di voler trasmettere nei giorni dal 25 gennaio al 27 gennaio 2026 le predette Attestazioni con file in pdf e in excel: la documentazione deve essere completa di dati anagrafici e della carica ricoperta da ciascuno (Sindaco o Consigliere Comunale). Il tutto deve essere trasmesso via PEC all’indirizzo Pec della

Provincia: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it