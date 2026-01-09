San Bartolomeo: un patrono da ritrovare Mostra allestita dall’Archeoclub a Casa Pisani “Un uomo senza inganno. Contemporanei per Bartolomeo"

Due recenti occasioni hanno reso attuale una riflessione sulla presenza di san Bartolomeo nella cultura beneventana, sia da un punto di vista religioso che civile. La prima occasione è stato il ritorno nella basilica di una copia su tela del famoso quadro del Castellano, rubato nel 1999, copia donata da Cesare Mucci. La seconda occasione è stata la mostra allestita dall’Archeoclub a Casa Pisani, dal titolo “Un uomo senza inganno. Contemporanei per Bartolomeo”. La mostra, curata da Maurizio Cimino, unisce incisioni storiche con opere di sei artisti contemporanei – Fabrizio de Cunto, Pierluigi Di Michele, Roberta Feoli, Giovanna Forgione, Alessandro Grimaldi, Michele Spina.

L’Archeoclub di Benevento, in collaborazione con l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, ha organizzato un incontro a Casa Pisani il venerdì 16 gennaio, alle ore 18:00. Saranno presenti l’arcivescovo Felice Accrocca e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Dopo i saluti di Riccardo Derna e don Franco Iampietro, relazionerà Cesare Mucci. Maurizio Cimino, infine, guiderà la visita alla mostra.

Per l’occasione si comunica che la mostra “Un uomo senza inganno” resterà aperta fino al prossimo 17 gennaio. La mostra sarà visitabile di mercoledì e di sabato, dalle ore 18:00 alle 20:00.