Benevento. Venti forti: l'avviso del sindaco Mastella Le raccomandazioni del primo cittadino dopo l'allerta meteo diramata dalla protezione civile

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20,00 di domani 10 gennaio, prevede venti forti con locali raffiche, il sindaco Clemente Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Il sindaco Mastella invita altresì gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli s