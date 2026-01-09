Comitato sindaci Asl: la dg S. Pio Morgante partecipi alla prossima sessione Per chiarire la vicenda della paziente oncologica per 9 giorni in pronto soccorso e sui posti letto

Il Comitato dei Sindaci dell'Asl, presieduto dal sindaco Clemente Mastella e alla presenza del sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, del sindaco di Apice Angelo Pepe e del consigliere delegato alla Sanità Luca De Lipsis, ha ospitato stamane il sindaco di Morcone Luigi Ciarlo e il figlio della paziente oncologica che per nove giorni è stata trattenuta nel Pronto soccorso dell'ospedale San Pio. Il familiare della paziente, benché abbia precisato di aver dato rilevanza mediatica alla vicenda per impedire il ripetersi di simili episodi e non certo per motivi personale, ha raccontato l'odissea vissuta dalla madre. Il Comitato ha condiviso che sia stata una vicenda non consona ai canoni inderogabili di civiltà e di rispetto della dignità del malato. Il Comitato ha poi analizzato e preso atto di alcuni dati ricavati dalla lettura dell'Atto aziendale e del Bilancio, presentati dal sindaco di Morcone Luigi Ciarlo, circa la grave carenza di posti letto al San Pio e le ripercussioni che questo genera sui tempi di permanenza al Pronto soccorso. Dei 550 posti letto che l'Azienda ospedaliera dovrebbe garantire tra Benevento e Sant'Agata, ne risulterebbero esistenti meno di 300. Sarebbero poi, a quanto parrebbe, abbondantemente superati i limiti di permanenza al Pronto soccorso che le Linee guida regionali stabiliscono in un massimo di 44 ore dalla presa in carico del triage.

"Alla luce di ciò - spiega il sindaco Mastella - sollecito la direttrice Morgante a fornire una data utile per una sua partecipazione alla prossima sessione del Comitato al fine di fornire utili delucidazioni su questi e altri problemi segnalati dagli amministratori del territorio. In caso contrario, prenderei atto con rammarico di una sgrammaticatura istituzionale che segnalerei anche alla nuova Amministrazione regionale. E' necessario che sia avviata una stagione di dialogo e partecipazione e di attenzione alle istanze dei Sindaci".