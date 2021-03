Festività pasquali, scatta il piano dei controlli nel Sannio Comitato presieduto dal Prefetto Torlontano. Contro i furti più controlli in periferia

Partono nel Sannio i controlli nelle aree di maggiore traffico e presso gli snodi delle arterie stradali a scorrimento veloce, anche al fine di scoraggiare la mobilità intercomunale.

Questa la decisione scaturita al termine di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano, alla quale hanno preso parte il presidente della Provincia Di Maria, il vicesindaco Mario Pasquariello, il questore Luigi Bonagura, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, Germano Passafiume e Mario Intelisano, nonché il dirigente della sezione polstrada, Antonio Vetrone, il rappresentante del posto polfer, l'ispettore Vito Varricchio ed il comandante della polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco.

Nel corso della seduta sono stati esaminati i servizi di controllo del territorio già in essere e sono concordate le ulteriori attività per il periodo delle festività pasquali.

“In particolare – ha spiegato il prefetto Torlontano -, si è convenuto di intensificare i controlli nelle aree di maggiore traffico e presso gli snodi delle arterie stradali”.. e verranno inoltre predisposti “accurati e mirati controlli verranno effettuati sulla circolazione dei passeggeri della rete ferroviaria, nonché in specifiche zone del territorio provinciale ancora interessate, al momento, da un numero elevato di contagi da Covid-19”.

Per quanto concerne, inoltre, il contrasto dei reati predatori, il Prefetto ha raccomandato particolare attenzione per le zone periferiche e per le contrade isolate, situazioni per le quali i residenti, di recente, hanno espresso preoccupazione. Il Prefetto, in merito, ha evidenziato “l’opportunità che, nell’ottica della sicurezza partecipata, i cittadini continuino a segnalare alle Forze dell’ordine ogni situazione sospetta evitando iniziative spontanee, peraltro anche pericolose per l’incolumità dei singoli”.

Durante la riunione si è anche “preso atto dell’andamento del piano vaccinale che prosegue con l’apertura della ex caserma allievi carabinieri di Benevento. In attesa di poter utilizzare i locali interni.

La seduta è poi proseguita quale riunione tecnica delle forze di polizia e, in quell’ambito, si è parlato dei recenti episodi criminosi che hanno interessato, negli ultimi giorni, questa provincia. In particolare, dell’episodio riguardante l’esplosione di una bomba carta verificatosi nella giornata di lunedì scorso in contrada Pontecorvo del capoluogo. Al riguardo, sono in corso accurate e mirate indagini. Il Prefetto, nel ringraziare le Forze dell’ordine per l’impegno finora profuso, ha chiesto “uno sforzo straordinario per innalzare ulteriormente il livello di attenzione e porre in essere, nei prossimi giorni, un controllo ancora più incisivo del territorio provinciale al fine di assicurare il contrasto dei reati predatori, i controlli nelle aree più complesse sul piano della sicurezza, nonché garantire il rispetto delle prescrizioni comportamentali, dei divieti di mobilità in vigore e delle indicazioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.12 del 30 marzo 2021”.