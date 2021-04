Ancora un decesso e 6 ricoveri nei reparti covid del San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Solo un giorno di tregua, poi anche oggi un altro decesso nel Sannio. Si tratta di una 84enne di Benevento ricoverata nei reparti covid del San Pio dove aumenta anche il dato dei ricoveri. Altre sei le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere e passa da 83 a 85 il dato dei pazienti in degenza nell'area del nosocomio sannita dedicata all'emergenza coronavirus (nella foto).

Tre invece le dimissioni effettuate oggi, sono tre pazienti sanniti che sono stati dichiarati guariti e sono quindi potuti tornare a casa. Delle 85 persone ricoverate al San Pio 70 sono residenti nella provincia di Benevento, 15 in altre province. Stabile il dato dei ricoveri in terapia intensiva che restano 8, mentre sono 13 i pazienti in sub-intensiva, 18 nel reparto di malattie infettive, 33 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza e 3 nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.