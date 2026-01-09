Accrocca verso la guida delle diocesi di Assisi e Foligno Entro domani Papa Leone dovrebbe ufficializzare la nomina

L'arcivescovo Felice Accrocca potrebbe lasciare presto Benevento. Secondo accreditate fonti vaticane sembra cosa fatta la nomina dell'attuale arcivescovo di Benevento come nuovo Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e, insieme, Vescovo di Foligno, unendo le due sedi in persona episcopi.

Papa Leone dovrebbe ufficializzarla domani. Accrocca lascerebbe così Benevento dove guida l'arcidiocesi dal giugno 2016.

Un decennio in cui Accrocca ha lavorato per porre in primo piano la questione del rilancio delle aree interne, rendendola centrale negli incontri promossi con altri vescovi e con il coinvolgimento delle istituzioni e della politica.